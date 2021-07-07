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В Дюртюлинском районе семье, у которой сгорел дом после удара молнии, собрали деньги

В Дюртюлинском районе семье, у которой сгорел дом после удара молнии, собрали деньги

20:31, 07 июл 2021

В Башкирии коллеги собрали около 250 тысяч рублей Ранису Фазлиахметову, водителю пожарной машины, который остался без дома после пожара. Об этом накануне, 6 июля, сообщили в МЧС Башкирии. Дом мужчины сгорел после удара молнии.

— 2 июля в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в один из домов на улице Пионерской села Миништы Дюртюлинского района попала молния, после чего произошло возгорание, — рассказали в МЧС. — Ранис, водитель пожарного автомобиля, с ужасом услышал адрес вызова — ехать нужно было к дому, в котором сейчас находились женщина и пятеро детей. Это был его собственный дом, его жена и его дети.

К счастью, в доме никто не спал из-за сильного грома, поэтому всем членам семьи Фазлиахметова удалось спастись. Однако дом и все вещи сгорели полностью.


— Не оставшись в стороне, коллеги по работе на личном автотранспорте помогли вывезти мусор, разобрать сгоревшие бревна, в социальных сетях организовали сбор необходимой одежды, предметов быта и денежных средств, на данный момент собрали около 250 тысяч рублей, — рассказали в МЧС. — Также помогли с оформлением всех необходимых справок. В администрации обещали помочь со строительным материалом для возведения нового дома.
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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ

Теги: Дюртюлинский район
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