В Башкирии усилится ветер, пройдут дожди с грозами

08:34, 08 июл 2021

В Республике Башкортостан в ближайшие двое суток будет теплая погода и выпадут небольшие осадки.



8 июля прогнозируется облачная погода. В южных районах пройдут небольшие осадки с грозами. В ночное время температура воздуха составит +12°, +17°, по востоку прохладнее – до +6°. В дневное время будет +24°, +29°. Ветер северо-восточный умеренный, на юге порывы до сильного.







В пятницу, 9 июля, осадков не предвидится. В ночное время температура воздуха составит +13°, +18°, местами +8°. В дневное время метеорологи прогнозируют повышение температуры окружающего воздуха до +27° и +32°. Ветер северный умеренный, местами порывы до сильного.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru