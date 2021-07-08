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В Башкирии усилится ветер, пройдут дожди с грозами

В Башкирии усилится ветер, пройдут дожди с грозами

08:34, 08 июл 2021

В Республике Башкортостан в ближайшие двое суток будет теплая погода и выпадут небольшие осадки. 

8 июля прогнозируется облачная погода. В южных районах пройдут небольшие осадки с грозами. В ночное время температура воздуха составит +12°, +17°, по востоку прохладнее – до +6°. В дневное время будет +24°, +29°. Ветер северо-восточный умеренный, на юге порывы до сильного. 

В пятницу, 9 июля, осадков не предвидится. В ночное время температура воздуха составит +13°, +18°, местами +8°. В дневное время метеорологи прогнозируют повышение температуры окружающего воздуха до +27° и +32°. Ветер северный умеренный, местами порывы до сильного.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

Теги: погода
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