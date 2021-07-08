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В России отмечают День семьи, любви и верности

В России отмечают День семьи, любви и верности

09:12, 08 июл 2021

Праздник приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви благоверных князей Петра и Февронии. Символом праздника является цветок ромашка. 

В День семьи, любви и верности в разных городах проходят развлекательные мероприятия, мастер-классы народного ремесла, театральные представления, спортивные мероприятия, концерты, ярмарки, парады колясок. Семейные пары награждают памятной медалью «За любовь и верность», орденом «Родительская слава». 

Уже традиционно этот день востребован в качестве дня бракосочетания — в загсах всей страны в этот день множество пар спешат зарегистрировать свой брак. 

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Источник: www.rosbalt.ru
Фото: pixabay

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