В Башкирии на выплату новых пособий подали более 20 тысяч заявлений
11:03, 08 июл 2021
Данные по количеству обратившихся беременных и родителей-одиночек озвучил управляющий Отделением ПФР по республике Фоат Хантимеров.
Более 20 тысяч человек обратилось с заявлениями в Пенсионный фонд республики за 8 дней. Такие данные озвучил управляющий Отделением ПФР по Республике Башкортостан Фоат Хантимеров.
Напомним, что заявления на выплаты пособий беременным вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также родителям-одиночкам начали принимать с 1 июля.
Размер пособий для будущих мам составит 5320,50 руб.
Для родителей-одиночек воспитывающих детей от 8 до 16 лет, если их доход не превышает прожиточный минимум составит 5038,50 руб.
Ранее сообщалось о том, что с 1 июля стартует прием заявлений на получение пособий беременным и родителям-одиночкам.