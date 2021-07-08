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В Башкирии на выплату новых пособий подали более 20 тысяч заявлений

В Башкирии на выплату новых пособий подали более 20 тысяч заявлений

11:03, 08 июл 2021

Данные по количеству обратившихся беременных и родителей-одиночек озвучил управляющий Отделением ПФР по республике Фоат Хантимеров.

Более 20 тысяч человек обратилось с заявлениями в Пенсионный фонд республики за 8 дней. Такие данные озвучил управляющий Отделением ПФР по Республике Башкортостан Фоат Хантимеров.

Напомним, что заявления на выплаты пособий беременным вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также родителям-одиночкам начали принимать с 1 июля.

Размер пособий для будущих мам составит 5320,50 руб.

Для родителей-одиночек воспитывающих детей от 8 до 16 лет, если их доход не превышает прожиточный минимум составит 5038,50 руб.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля стартует прием заявлений на получение пособий беременным и родителям-одиночкам.

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Источник: mkset.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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