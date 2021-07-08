После вакцинации от ковида умерла мать депутата «Единой России»

12:26, 08 июл 2021

Мать руководителя Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза», депутат партии «Единая Россия» Николая Николаева скончалась после вакцинации от коронавируса. Об этом единоросс сообщил в своем telegram-канале.







«Похоронили маму… Я не знаю — вследствие самого укола или организации процедуры вакцинации — одно или другое — это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни. Но система — это не абстракция — это люди», — написал Николай Николаев.

Депутат «Единой России» выразил свое возмущение из-за того, что людям пожилого возраста разрешили проходить вакцинацию без предварительного обследования. Также он отметил, что районный врач, которого вызывали два раза, не назначил должного лечения его родным, а скорая, несмотря на низкое количества кислорода в крови матери, отдышку и все сопутствующие болезни, отказала в госпитализации.





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