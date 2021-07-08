В Москве с 30% поражения легких госпитализировали Татьяну Догилеву
12:33, 08 июл 2021
Народная артистка России Татьяна Догилева госпитализирована в Москве.
У 64-летней актрисы выявили пневмонию и поражение 30% легких, сообщает «СтарХит» со ссылкой на Telegram-канал Mash. За неделю до госпитализации артистка жаловалась на повышенную температуру, слабость и головную боль. Догилева пыталась лечиться самостоятельно с помощью противовирусных препаратов, однако ее состояние ухудшалось. Тогда она вызвала «скорую», медики которой приняли решение о госпитализации.
В больнице у Догилевой диагностировали двустороннюю пневмонию.
Татьяна Догилева — советская и российская актриса, режиссер, писатель, телеведущая, народная артистка РФ, известна по ролям в фильмах «Покровские ворота», «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты», «Афганский излом».
Напомним, что в минувший понедельник, 5 июля, от последствий коронавируса умер режиссер Владимир Меньшов.