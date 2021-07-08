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Отказавшихся от вакцинации предлагают посылать на борьбу с борщевиком

Отказавшихся от вакцинации предлагают посылать на борьбу с борщевиком

16:01, 08 июл 2021

Президента РФ и депутатов Государственной думы просят рассмотреть вопрос о привлечении лиц, отказавшихся без веских оснований от вакцинации в условиях напряженной и чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране, к общественным работам, например, к борьбе с борщевиком. Соответствующая петиция размещена на портале Change.org.

Автор петиции предлагает предоставить этим лицам «добровольный выбор — вакцинация или борщевик».

По ее словам, после того, как в 2020 году «нас всех постигла одна большая беда — COVID-2019», как многие потеряли близких, здоровье, работу и доходы, «начался настоящий позор»: «в России, в первой стране, где появилась эффективная и безопасная вакцина, оказалось огромное количество противников вакцинации».


«Противники вакцинации создают петиции на разных платформах, организуют сообщества. Они делятся друг с другом и распространяют антинаучную информацию. Все их усилия приводят к сохранению и усугублению угрозы жизни и здоровью, неважно почему они это делают, по незнанию или злому умыслу. Мы должны показать, что нас нисколько не меньше — людей, желающих победить COVID-19 и создать единый иммунный щит для наших детей, родителей, для людей с настоящими, не мнимыми, противопоказаниями к вакцинации», — пишет автор.
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Источник: www.rosbalt.ru

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