Школьник из Абзелиловского района Башкирии получил грамоту за спасение ребенка
18:05, 08 июл 2021
15-летнего подростка из Башкирии, спасшего ребенка из воды, наградили Почетной грамотой
Награду Данир Мухамадиев — ученик 8 класса школы деревни Равилово Абзелиловского района — получил сегодня из рук главы Башкирии Радия Хабиров.
Данир спас из воды мальчика, сделал искусственное дыхание и запустил его сердце. Школьник случайно оказался на месте происшествия и спас жизнь маленького мальчика, который приехал погостить к дедушке из деревни Кирдасово.
Хабиров, после того, как узнал о поступке подростка, поблагодарил его родителей за достойное воспитание.
Парень воспитывается в многодетной семье, его мама Аклима недавно была награждена медалью «Материнская слава».
Читайте также