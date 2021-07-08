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Школьник из Абзелиловского района Башкирии получил грамоту за спасение ребенка

Школьник из Абзелиловского района Башкирии получил грамоту за спасение ребенка

18:05, 08 июл 2021

15-летнего подростка из Башкирии, спасшего ребенка из воды, наградили Почетной грамотой

Награду Данир Мухамадиев — ученик 8 класса школы деревни Равилово Абзелиловского района — получил сегодня из рук главы Башкирии Радия Хабиров.

Данир спас из воды мальчика, сделал искусственное дыхание и запустил его сердце. Школьник случайно оказался на месте происшествия и спас жизнь маленького мальчика, который приехал погостить к дедушке из деревни Кирдасово.

Хабиров, после того, как узнал о поступке подростка, поблагодарил его родителей за достойное воспитание.

Парень воспитывается в многодетной семье, его мама Аклима недавно была награждена медалью «Материнская слава».

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Теги: Абзелиловский район
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