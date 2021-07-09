В Башкирии температура воздуха поднимется до +32 градусов

08:39, 09 июл 2021

В Башгидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни. В республике вновь станет жарко.



В пятницу, 9 июля, существенных осадков не ожидается, ветер будет северо-восточным умеренным. Ночью термометр покажет +12°, +17°, днем ожидается повышение температуры до +27°, +32°.



В субботу, 10 июля, днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Северный умеренный ветер местами будет достигать порывов до сильного. Температура воздуха ночью не ниже +13°, +18°, днем +26°, +31°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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