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Роспотребнадзор Башкирии предложил сделать 19 июля 2021 года нерабочим днем

Роспотребнадзор Башкирии предложил сделать 19 июля 2021 года нерабочим днем

12:11, 09 июл 2021

В Башкирии по предложению специалистов Роспотребнадзора республики 19 июля 2021 года могут сделать нерабочим днем с сохранением зарплаты. Информация об этом появилась сегодня, 9 июля, на сайте главы региона. 

Предложение о дополнительном выходном было сделано в рамках антиковидных мер. При этом органам власти и другим учреждениям нужно будет определить количество сотрудников, которые будут обеспечивать деятельность этих организаций в течение нерабочего дня. Представители пресс-службы главы Башкирии напоминают также, что гражданам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.

Напомним, ранее сообщалось о просьбе предпринимателей республики перенести сроки ввода антиковидных ограничений при посещении ресторанов и других заведений социально-бытового профиля. Радий Хабиров прислушался к их мнению. На основании данных экспертов Роспотребнадзора руководитель Башкирии распорядился перенести ввод ограничений с 12 июля на 26 июля 2021 года.

Кроме того, 20 июля в Башкирии является выходным в связи с празднованием Курбан-байрама. По данным пресс-службы Минтруда РБ, работодателям рекомендуется сделать 19 июля нерабочим днем с сохранением заработной платы. Сообщается, что он будет включаеться в общую продолжительность оплачиваемого отпуска.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: тюльган.рф

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