В небе над Уфой выступила пилотажная группа «Русские Витязи» (видео)

18:34, 10 июл 2021

Демонстрационные полеты выполнили два Су-30СМ и четыре Су-35С. Петля Нестерова, бочка, колокол, фонтан, роспуск тюльпана — эти сложнейшие элементы асы выполнили на одном дыхании.



Некоторые уфимцы были настолько увлечены зрелищем, что побросали свои машины на Бельском мосту, чтобы посмотреть, как самолеты выполняют эффектные трюки.



Водители просто ставили свои машины на «аварийку», покидали их и смотрели шоу, снимая его на камеры телефонов. Несмотря на такой ажиотаж, серьезных пробок на мосту не образовалось, но движение на выезд из города для субботы было плотнее обычного.

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