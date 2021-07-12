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В России родители школьников получат уведомление от «Госуслуг» на выплату 10 тысяч рублей

В России родители школьников получат уведомление от «Госуслуг» на выплату 10 тысяч рублей

10:57, 12 июл 2021

Министерство цифрового развития России тестирует новый формат уведомления населения.

Глава федерального Минцифры Максуд Шадаев сообщил о начале тестирования управления автоматическими уведомлениями с портала «Госуслуги» на получение выплаты в 10 тысяч рублей на школьников.

Два министрерства, Минцифры и Минтруд приняли решение опробовать новый формат уведомления населения о единовременных выплатах через портал «Госуслуги».

Важно – портал будет самостоятельно заполнять форму заявления на выплату в 10 тысяч рублей, а после отправит пользователю сообщение о просьбе войти в личный кабинет для проверки корректности данных и отправки заявления в ПФР. Подать заявку на выплаты родителям теперь будет куда проще и быстрее.

Не стоит забывать, что методика лишь тестируется, и если по какой-то причине родителю уведомление не придет, с 15 июля 2021 подать заявление самостоятельно можно будет на портал «Госуслуги», также как это делалось до нововведения.

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Источник: mkset.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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