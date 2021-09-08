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Экс-дознавательница из Уфы, которую изнасиловали полицейские, намерена восстановиться на службе

Экс-дознавательница из Уфы, которую изнасиловали полицейские, намерена восстановиться на службе

18:40, 08 сен 2021

Дознавательница из Уфы, известная благодаря делу об изнасиловании тремя высокопоставленными полицейскими, заявила изданию «Московский комсомолец», что намерена опротестовать решение суда о своем увольнении со службы из правоохранительных органов. 

Девушка прокомментировала журналистам, что после вынесения приговора Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку приняла решение написать заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, отмечая, что этими обстоятельствами  стал вынесенный приговор.  

«Решение по этому гражданскому делу было вынесено на основании показаний свидетелей в отношении меня. Свидетелей собралось около десяти человек. Мои бывшие коллеги утверждали, что я недостойна работать в ОВД, что я аморальна, пристаю ко всем мужчинам в отделе. Противная ситуация. Эти люди намного старше меня, и они обвинили меня в том, чего не было. Но суд учел их мнения», – отметила она.

Напомним, что скандальная история произошла в октябре 2018 года. Тогда 23-летняя дознавательница обвинила своих коллег – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука в изнасиловании на несанкционированной вечеринке в отделении МВД. 26 декабря 2019 года Кировский суд Уфы признал виновными всех троих подозреваемых и приговорил суммарно к 20 годам лишения свободы. Однако 3 июня 2020 Верховный суд оправдал Матвеева и Галиева, Яромчуку смягчили срок заключения с 6 до 4 лет. Позже оправданные прокомментировали новый поворот в резонансном деле. Также стало известно, что все фигуранты сохранили звания офицеров. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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