В Башкирии пройдут дожди, наступит небольшое потепление

08:20, 10 сен 2021

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются умеренные дожди, кроме того жители республики смогут насладиться небольшим потеплением. Прогноз погоды предоставили сотрудники Башгидрометцентра.







Сегодня, 10 сентября, в регионе пройдут умеренные дожди. Западный ветер местами достигнет порывов до сильного. Однако заморозков синоптики не обещают. Ночью температура воздуха будет +5°, +10°, днем потеплеет до +12°, +17°.



В субботу, 11 сентября, умеренные осадки ожидаются в юго-восточных районах республики. Ветер северо-западный умеренный. Столбик термометра ночью покажет +1°, +6°, днем +9°, +14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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