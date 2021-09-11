В Башкирии на выходных ожидается прохладная погода

09:04, 11 сен 2021

Сегодня, 11 сентября, местами ожидается небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит +9…+14 градусов, сообщает Башгидрометцентр.







В воскресенье, 12 сентября, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура воздуха составит 0…+5 градусов, местами возможны заморозки до -5 градусов, днём потеплеет до +12…+17 градусов.



13 сентября местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Столбик термометра ночью достигнет отметки +2…+7 градусов, местами заморозки 0…-3 градусов, днём +14…+19 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels.com