Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии ожидается потепление до +22 градусов

В Башкирии ожидается потепление до +22 градусов

09:53, 12 сен 2021

В Башкирии на следующей неделе станет теплее. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 сентября, преимущественно без осадков, днем по северу небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбики термометров покажут 12-17 градусов.

В понедельник, 13 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3,+8, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем 13-18.

Во вторник, 14 сентября, в некоторых районах республики пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6,+11, в горных районах до 0, днем 17-22.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: