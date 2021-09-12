В Башкирии ожидается потепление до +22 градусов

09:53, 12 сен 2021

В Башкирии на следующей неделе станет теплее. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 сентября, преимущественно без осадков, днем по северу небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбики термометров покажут 12-17 градусов.







В понедельник, 13 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3,+8, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем 13-18.



Во вторник, 14 сентября, в некоторых районах республики пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6,+11, в горных районах до 0, днем 17-22.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: pexels.com