Чиновники уфимской мэрии потребовали у малоимущей семьи вернуть портфель, подаренный ребенку
16:19, 12 сен 2021
У уфимского первоклассника из малоимущей семьи, которому администрация города подарила портфель, чуть не отобрали подарок. Сначала потребовали вернуть портфель, но потом из-за скандала, устроенного матерью ребенка, решили оставить все как есть.
Жительница Уфы Мария Абдалимова пожаловалась под постом главы региона на то, что у ее сына пытаются отобрать портфель первоклассника, подаренный районной администрацией на 1 сентября, как ребенку из малоимущей семьи. К тому же он должен был вернуть и канцелярский набор, которым уже начал пользоваться в школе.
Районная администрация города разобралась в ситуации, и первоклассник остался со своим подарком.
- Мы связались с руководством школы №130 и подробно разобрались в ситуации, - ответила на жалобу заместитель главы администрации Октябрьского района Алина Одинцова, - Возникло недоразумение, приносим свои извинения, конечно, портфель останется у вашего ребёнка, как вам и сообщили. Желаем первокласснику успехов в учебе и крепкого здоровья.