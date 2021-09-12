В России прогнозируют холодный сентябрь

17:50, 12 сен 2021

Погода в сентябре останется холодной, сейчас на два градуса ниже климатической нормы. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.







«Сентябрь-2021, который на текущий момент на целых два градуса отстает от нормы, с учетом ожидаемых метеоусловий, в целом, так и не сумеет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, по всей видимости, останется холодным», — написал Евгений Тишковец в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

В Москве понедельник будет последним теплым днем, а после начнется «настоящая осень», отметил синоптик. По словам Тишковца, в Центральной России на следующей неделе ожидается до +20-25 градусов, возможны локальные дожди. Он отметил, что уже во вторник температура снизится на 10 градусов, ветер будет до 12-17 метров в секунду.

«С приближением выходных погода окончательно испортится — с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов, которые прижмут показания дневных термометров к отметке +10, что отсылает нас в климатическое будущее начала октября», — рассказал Тишковец.

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Фото: pexels.com