Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скончалась член СПЧ и зоозащитница Индира Салахова

В Башкирии скончалась член СПЧ и зоозащитница Индира Салахова

10:54, 13 сен 2021

В Уфе скончалась член совета по правам человека Башкирии Индира Салахова. Она также была председателем отделения Альянса защитников животных по Уфе. Об этом стало известно сегодня, 13 сентября. 

Активистка Эльза Маулимшина рассказала, что для Индиры защита животных была главным делом в жизни. Салахова ушла из жизни после продолжительной болезни. 

— Она болела, но она не обследовалась. Последний раз общались 8 числа. У нее головные боли были, кашель, температура, — рассказала общественница.
Эльза  Маулимшина отзывается об Индире как о светлом, активном человеке с твердой гражданской защитой. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram 
Источник: ufa1.ru
Фото: Индира Салахова / Facebook.com
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: