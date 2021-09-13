В Башкирии скончалась член СПЧ и зоозащитница Индира Салахова

10:54, 13 сен 2021

В Уфе скончалась член совета по правам человека Башкирии Индира Салахова. Она также была председателем отделения Альянса защитников животных по Уфе. Об этом стало известно сегодня, 13 сентября.







Активистка Эльза Маулимшина рассказала, что для Индиры защита животных была главным делом в жизни. Салахова ушла из жизни после продолжительной болезни.

— Она болела, но она не обследовалась. Последний раз общались 8 числа. У нее головные боли были, кашель, температура, — рассказала общественница.

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Фото: Индира Салахова / Facebook.com

Эльза Маулимшина отзывается об Индире как о светлом, активном человеке с твердой гражданской защитой.