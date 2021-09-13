В Уфе от коронавируса умер детский врач Альфред Ишмуратов

15:50, 13 сен 2021

В Уфе из жизни ушел детский анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медицинской помощи Альфред Ишмуратов. Он был инфицирован COVID-19. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в профсоюзе медиков.







Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 сентября. Врач проработал в БСМП 27 лет, его знали как хорошего специалиста и отзывчивого человека. Ему недавно исполнился 61 год.

— Профсоюз работников здравоохранения выражает свои соболезнования родственникам и коллегам доктора. В рамках профсоюзной программы оказания помощи инфицированным COVID-19 членам профcоюза родственникам доктора будет оказана материальная помощь. Технический инспектор труда республиканского профсоюза работников здравоохранения взял под контроль расследование случая инфицирования врача. По предварительным данным, медик скончался от коронавируса. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы, — сообщили в профсоюзе.

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Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ / Vk.com