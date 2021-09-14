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В Башкирии прогнозируется похолодание после нескольких дней тепла

В Башкирии прогнозируется похолодание после нескольких дней тепла

08:22, 14 сен 2021

Сегодня, 14 сентября, синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозы, однако температура воздуха будет составлять +19…+24 градуса. Ветер умеренный, в отдельных районах возможны порывы до сильного, однако МЧС предупреждает о порывах ветра 18 м/с.

Завтра, 15 сентября, пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, а днем +14…+19 градусов, отмечается, что в некоторых районах температура повысится до +23 градусов. Ветер остается без изменений.

В четверг, 16 сентября, ожидается резкое похолодание. Так, столбик термометра ночью будет показывать +2…+7 градусов, а днем +7…+12 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и умеренный ветер.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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