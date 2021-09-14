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В Башкирии дети вынуждены заниматься физкультурой на улице, из-за предстоящих выборов

В Башкирии дети вынуждены заниматься физкультурой на улице, из-за предстоящих выборов

09:42, 14 сен 2021

Жители поселка Приютово Белебеевского района пожаловались Радию Хабирову, что их детей заставляют заниматься физкультурой полураздетыми на улице, поскольку спортзал оборудован для предстоящих выборов.

Как рассказал местный житель Всеволод Баранов несмотря на то, что на улице всего +4, дети занимаются в обязательной форме – черных шортах и белой футболке, из-за чего многие уже заболели, ведь куртки и кофты запрещены.

- Сам директор говорит, что в спортзале поставлены камеры, и из-за них нельзя там заниматься. Это просто какой-то дурдом! Можно ведь просто провести какие-то беседы с детьми, побыть, в крайнем случае, просто на свежем воздухе, но никак не в шортах в +4 градуса, - написал Всеволод Баранов на странице главы Башкирии в соцсетях.

На обращение мужчины немедленно отреагировали в администрации Белебеевского района. Чиновники уточнили номер школы и пообещали переправить информацию в управление образования, где будут разбираться в ситуации.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: news.myseldon
Теги: Белебеевский район
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