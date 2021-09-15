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В Башкирии установится холодная погода

В Башкирии установится холодная погода

08:18, 15 сен 2021

Синоптики Башгидромета рассказали, что в Башкирии ближайшие двое суток пройдут осадки и установится холодная погода. 15 и 16 сентября специалисты по метеорологии помимо этого спрогнозировали сильный ветер.

15 сентября в дневное время по Башкирии пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный умеренный, в дневное время местами порывы до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время составит 13-18°, по югу до 23°.

16 сентября местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время температура окружающего воздуха составит +2, +7°, в дневное время +8,+13°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: pexels.com
Теги: погода
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