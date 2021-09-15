В Башкирии на этой неделе выпадет снег

17:33, 15 сен 2021

С 16 по 21 сентября на территории республики температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса. В этот период обычно столбики термометров фиксируются на +10°.



Ожидается ночью +2, +7°, местами заморозки 0, -2°, днем +8, +13°. Далее температура воздуха понизится ночью до 0, +5°, местами заморозки 0, -5°, днем до +6, +11°.



До конца недели во всех районах Башкирии пройдут кратковременные дожди, а в некоторых муниципалитетах ожидаются осадки со снегом.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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