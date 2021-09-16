В Башкирии сегодня пройдут дожди, завтра возможен снег

08:15, 16 сен 2021

Сегодня, 16 сентября жителей Башкирии ждут разные осадки и ветер.







По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра сегодня местами по Башкирии пройдут кратковременные дожди. Западный умеренный ветер местами покажет характер порывами до сильного. Днем температура воздуха по республике будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха составит от 2 до 7 градусов.



17 сентября ситуация незначительно усугубится. Жителей Башкирии также ждут кратковременные дожди, в отдельных районах дождь будет сопровождаться снегом. Ветер переменится с западного на умеренный северный, а температура будет сохраняться такая же как сегодня.

Напомним о том, что на этой неделе по Башкирии синоптики прогнозируют первый снег.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru