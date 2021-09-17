В Башкирии ожидается прохладная погода и дождь со снегом
08:27, 17 сен 2021
Сегодня, 17 сентября, местами пройдет дождь, ветре умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха будет составлять +7…+12 градусов. Также в утреннее время местами будут заморозки от 0 до -2 градусов.
В субботу, 18 сентября, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются дожди со снегом. Ночью температура воздуха опустится будет составлять 0…+5 градусов, однако возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе до -5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов.
В воскресенье, 19 сентября, температура останется без изменений.