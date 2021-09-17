Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скончался капитан полиции Евгений Гурьянов

В Башкирии скончался капитан полиции Евгений Гурьянов

10:53, 17 сен 2021

В МВД по Башкирии сообщили, что сегодня, 17 сентября, скоропостижно скончался бывший замначальника отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии 37-летний капитан внутренней службы Евгений Гурьянов. В ведомстве отметили, что он ушел из жизни в 4:00.

«Те, кто работал с ним, помнят его веселый легкий характер, который проявлялся в материалах, которые он готовил для наших передач и газеты. Многие истории он снимал вместе со своим другом и нашим коллегой Валентином Никульским. Некоторые истории Евгений Гурьянов принимал очень близко к сердцу, как настоящий профессиональный журналист, неравнодушный к чужому горю. Мы будем помнить тебя, Женя...» – отмечается в сообщении.

В МВД не указали причину смерти, лишь отметив, что у Гурьянова «не выдержало сердце». 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: