В Башкирии скончался капитан полиции Евгений Гурьянов

10:53, 17 сен 2021

В МВД по Башкирии сообщили, что сегодня, 17 сентября, скоропостижно скончался бывший замначальника отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии 37-летний капитан внутренней службы Евгений Гурьянов. В ведомстве отметили, что он ушел из жизни в 4:00.







«Те, кто работал с ним, помнят его веселый легкий характер, который проявлялся в материалах, которые он готовил для наших передач и газеты. Многие истории он снимал вместе со своим другом и нашим коллегой Валентином Никульским. Некоторые истории Евгений Гурьянов принимал очень близко к сердцу, как настоящий профессиональный журналист, неравнодушный к чужому горю. Мы будем помнить тебя, Женя...» – отмечается в сообщении.

В МВД не указали причину смерти, лишь отметив, что у Гурьянова «не выдержало сердце».





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Фото: МВД по Башкирии