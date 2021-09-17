В Башкирии "дети войны" смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

15:40, 17 сен 2021

В Башкирии «дети войны» могут получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Эта тема обсуждалась накануне в Уфе на встрече «Час Детей войны» с участием Главы РБ Радия Хабирова.







Руководитель региона отметил, что при обсуждении законопроекта также было предложено сделать для детей войны бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте на определённое количество поездок.



«Но большие бюджетные траты на борьбу с коронавирусом не позволили нам принять такое решение, — сказал Радий Хабиров. — Мы обязательно вернёмся к рассмотрению этого вопроса».

Радий Хабиров отметил, что условием для предоставления такой льготы детям войны может стать наличие транспортной карты «Алга». «Постараемся включить финансирование этих мер в бюджет 2022 года». — сказал руководитель республики.





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