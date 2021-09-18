В Башкирии в выходные дни прогнозируются дожди со снегом и заморозки

09:23, 18 сен 2021

В Башкирии в выходные дни ожидаются осадки в виде дождя и снега. О заморозках в республике сообщили в Башгидрометцентре.







Сегодня, 18 сентября, пройдет дождь, в отдельных районах со снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью температура воздуха +1°, +6°, местами заморозки до -3°. Днем +5°, +10°.



В воскресенье, 19 сентября, дожди со снегом также ожидаются местами. Ветер северо-западный умеренный. Ночью синоптики обещают 0 и +5°, при прояснениях до -5°. Днем столбик термометра покажет +6°, +11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru