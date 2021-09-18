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Знаменитый Юра-дворник из Уфы лишился аккаунта в инстаграм из-за ревнивого ухажера питерской модели

Знаменитый Юра-дворник из Уфы лишился аккаунта в инстаграм из-за ревнивого ухажера питерской модели

18:00, 18 сен 2021

Знаменитый уфимский дворник Юрий Ветлугин и его фотограф Роман Филиппов лишились аккаунтов в инстаграме. Всё из-за ревнивого ухажёра питерской модели Насти Берс.

В начале августа девушка стала встречаться с влиятельным парнем. Похвасталась ему своими снимками в стиле "ню" — бойфренд пришёл в ярость. И стал банить аккаунты вообще всех фотографов, которые когда-либо делали с девушкой сеты: натравливал ботов, а они страйкали посты с фото.

Сначала за коллег вступился Рома. Рассказал об истории на "Пикабу" и отхватил бан. После об этом написал дворник Юра — его аккаунт тоже заблокировали. Для него это дополнительный заработок, цена рекламы была сравнима с половиной зарплаты.

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Источник: Mash Batash
Теги: Уфа
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