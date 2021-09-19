Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируется сухая, но холодная погода

В Башкирии прогнозируется сухая, но холодная погода

09:04, 19 сен 2021

Синоптики Башгидрометцентра рассказали чего ждать от природы жителям Башкирии. По их прогнозам погода пока не будет существенно меняться.

Так сегодня, 19 сентября небольшие осадки ожидаются только ночью. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов, ночью же составит от 0 до 5 градусов. Возможны и заморозки с температурой на поверхности почвы до -5 градусов. Ветер будет умеренным, северо-западным.

Завтра, 20 сентября специалисты Башгидрометцентра прогнозируют погоду по республике без существенных осадков. Температура воздуха днем повысится лишь на один градус и составит от 7 до 12 градусов днем, и от 0 до 5 градусов, заморозки на поверхности почвы также составят до -5 градусов, а вот ветер в республике дуть будет северный с переходом на восточный умеренный.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: