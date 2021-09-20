В Башкирии прогнозируются заморозки до -5 градусов
08:29, 20 сен 2021
Сегодня, 20 сентября, по Башкирии и в Уфе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится прохладная пасмурная погода без осадков или с небольшим дождем.
В течение дня ожидается северный ветер с переходами на северо-восточный и северо-западный. Его скорость не превысит трех метров в секунду.
Утром температура воздуха по республике в основном не поднимется выше отметки «плюс три градуса». В отдельных районах в утренние часы возможны заморозки до минус пяти градусов.
Днем воздух прогреется до плюс семи градусов, но к вечеру вновь похолодает.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
mkset.ru
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