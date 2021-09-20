В Башкирии прогнозируются заморозки до -5 градусов

08:29, 20 сен 2021

Сегодня, 20 сентября, по Башкирии и в Уфе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится прохладная пасмурная погода без осадков или с небольшим дождем.







В течение дня ожидается северный ветер с переходами на северо-восточный и северо-западный. Его скорость не превысит трех метров в секунду.



Утром температура воздуха по республике в основном не поднимется выше отметки «плюс три градуса». В отдельных районах в утренние часы возможны заморозки до минус пяти градусов.



Днем воздух прогреется до плюс семи градусов, но к вечеру вновь похолодает.



В следующие дни характер погоды существенно не изменится.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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