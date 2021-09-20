В Учалинском районе Башкирии прошел обильный снегопад
09:22, 20 сен 2021
Накануне в Учалинском районе Башкирии, в деревне Новохусаиново, выпал густой снег, по словам жителей осадки шли чуть больше часа, они покрыли землю толстым слоем.
—Это просто какое-то волшебство. Каждый год удивляюсь первому снегу, как он все вокруг преображает. Шел больше часа, как зимой, густой такой. Ничего видно не было и вот на земле вместо грязи белое одеяло. Очень красиво. В этом году первый снег выпал гораздо раньше, чем в прошлом, тогда он был в начале октября. Зима, скорее всего, будет морозной, — рассказал местный житель Айтуган Газитуллин.
21 сентября ветер уже будет дуть с востока, сильный, днем будет потеплее +9,+14°, местами на почве до -5°.
В среду, 22 сентября, характер погоды сохранится, серьезных изменений ждать не стоит. Ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем +9,+14°.