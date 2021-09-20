Вахтовик из Уфы попросил Главу Башкирии помочь ему с работой

11:58, 20 сен 2021

Эмоциональное обращение уфимец разместил на странице Радия Хабирова в соцсетях. По словам мужчины, с 2004 года он работал вахтовым методом, проводя половину времени вдали от дома. Работа в условиях севера отразилась и на здоровье. Устав от разлук с семьей, мужчина решил больше никуда не ездить. Но все оказалось сложнее, чем думал.







— Мой водительский стаж — 21 год, я профессионал. И просто хочу работать дома, рядом с близкими. Но найти в Уфе работу с достойной зарплатой невозможно. Как мне быть, с женой и двумя детьми мы живем на съемной квартире, — рассказал мужчина.



По его словам, в столице Башкирии он сменил уже несколько компаний. Но везде банально обманывают с деньгами. Либо зарплата минимальная, либо ее просто не выдают в полном объеме.

— Частные компании заполонили рынок, но трудовое законодательство там не соблюдается. На последней своей работе я не вижу зарплаты уже два месяца, — резюмировал уфимец.

Расстроенный мужчина также попросил Радия Хабирова приструнить бизнесменов, которые обманывают своих сотрудников.





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