Вахтовик из Уфы попросил Главу Башкирии помочь ему с работой
11:58, 20 сен 2021
Эмоциональное обращение уфимец разместил на странице Радия Хабирова в соцсетях. По словам мужчины, с 2004 года он работал вахтовым методом, проводя половину времени вдали от дома. Работа в условиях севера отразилась и на здоровье. Устав от разлук с семьей, мужчина решил больше никуда не ездить. Но все оказалось сложнее, чем думал.
— Мой водительский стаж — 21 год, я профессионал. И просто хочу работать дома, рядом с близкими. Но найти в Уфе работу с достойной зарплатой невозможно. Как мне быть, с женой и двумя детьми мы живем на съемной квартире, — рассказал мужчина.
По его словам, в столице Башкирии он сменил уже несколько компаний. Но везде банально обманывают с деньгами. Либо зарплата минимальная, либо ее просто не выдают в полном объеме.
Расстроенный мужчина также попросил Радия Хабирова приструнить бизнесменов, которые обманывают своих сотрудников.