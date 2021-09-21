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В Башкирии прогнозируется потепление до +18 градусов

В Башкирии прогнозируется потепление до +18 градусов

08:15, 21 сен 2021

В Башкирии ожидается существенное потепление. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни озвучили в Башгидромете.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к середине недели в республике дневная температура воздуха поднимется до +13, +18 градусов. Будет тепло и солнечно.

Если во вторник, 21 сентября днем будет всего +8, +13 градусов, то уже со среды, 22 сентября, температура воздуха начнет повышаться. Самыми теплыми днями станут четверг и пятница, 23 и 24 сентября. Воздух прогреется до +18 градусов. Осадков и сильного ветра не будет. Можно сказать, что на территорию республики придет бабье лето. Продержится такая погода как минимум до выходных.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: pexels.com
Теги: погода
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