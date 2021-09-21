В Башкирии заболевших людей 6 часов держали в тесном боксе без еды и воды

12:03, 21 сен 2021

Обращение на эту тему появилось на странице главы региона в соцсетях. Автором стала одна из участниц описываемых событий. По словам женщины, все произошло в поликлинике № 2.







— Заболела, температура 39 градусов, голова болит, не могу дышать. Пошла в медучреждение по месту жительства. Там меня и других больных отправили в изоляционный бокс. Чтобы вы понимали: 50 больных людей находились в тесной комнате, без еды, воды. Там не было даже возможности посидеть! Все пришли по записи, к восьми часам утра. Но я попала к врачу лишь через шесть часов! — написала возмущенная жительница Стерлитамака.

Далее ее бегло осмотрели и попросили вновь придти завтра, ранним утром. Уже покидая поликлинику № 2, женщина заметила отсутствие антисептиков на входе. Завершая сообщение, автор задала риторический вопрос: что, на следующий день снова сидеть в этом «карцере»? На призыв как-то изменить ситуацию сразу же отреагировали сотрудники Минздрава Башкирии.

— Информация принята в работу, ответ дадим в ближайшее время, — уточнили они.

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