В Башкирии прогнозируется солнечная погода с комфортной температурой воздуха

08:16, 23 сен 2021

Сегодня, 23 сентября, осадков не ожидается, ветер будет умеренный. Днем температура воздуха будет составлять +12…+17 градусов.







В пятницу, 24 сентября, существенных изменений не предвидится. Температура ночью будет составлять +3…+8 градусов, однако на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -5 градусов.



В субботу, 25 сентября, местами пройдет небольшой дождь, ветер будет умеренный. Ночью столбик термометра будет показывать +3…+8 градусов, также местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов. Днем температура воздуха будет +11…+16 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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