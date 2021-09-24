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В Башкирии прогнозируются небольшие дожди

В Башкирии прогнозируются небольшие дожди

08:11, 24 сен 2021

Сегодня, 24 сентября, днем по западу Башкирии ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный. Днем температура воздуха составит +13…+18 градусов.

В субботу, 25 сентября, местами пройдут кратковременные дожди, ветер умеренный. Ночью температура воздуха будет +4…+9 градусов, однако местами в регионе возможны заморозки от 0 до -3 градусов, а уже днем столбик термометра поднимется до +17 градусов.

В воскресенье, 26 сентября, также ожидаются дожди, ветер умеренный. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, а днем поднимается до +15 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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