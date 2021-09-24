В Башкирии прогнозируются небольшие дожди

Сегодня, 24 сентября, днем по западу Башкирии ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный. Днем температура воздуха составит +13…+18 градусов.
В субботу, 25 сентября, местами пройдут кратковременные дожди, ветер умеренный. Ночью температура воздуха будет +4…+9 градусов, однако местами в регионе возможны заморозки от 0 до -3 градусов, а уже днем столбик термометра поднимется до +17 градусов.
В воскресенье, 26 сентября, также ожидаются дожди, ветер умеренный. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, а днем поднимается до +15 градусов.