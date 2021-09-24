В Башкирии родители школьников возмутились ситуацией с дистанционным обучением

09:02, 24 сен 2021

Жители Башкирии возмутились ситуацией с дистанционным обучением в школах. По словам родителей, все было сделано спонтанно и фактически теперь уроки просто не проводятся.







«Жители села Тирлянский столкнулись с такой ситуацией. В школе села Тирлянский все классы перешли на дистанционное обучение, Но есть одно большое но. Информацию о том, что дети будут учиться дистанционно, нам, родителям, никто не сообщил — ни собрания, ни оповещения в классных чатах не было, должными гаджетами, интернетом и прочим никто не обеспечил.



Что уж говорить, если даже уроки онлайн не проводятся, а домашнее задание задаётся и спрашивается так: не сдали д/з — получи двойку. Как в такой ситуации учиться, если нет никакой поддержки в первую очередь, от учителей? Родители на работе, не могут заниматься самостоятельно с детьми, ни о какой положительной мотивации к учебе не может быть и речи.

Ещё раз скажу, что уроки в онлайн режиме не ведутся — ни прямой эфир, ни даже хотя бы какая-то предзапись или ссылка на видео урок, ничего этого нет совсем, по всей школе, во всех звеньях. А с детей и с родителей спрос, мы просто все разводим руками. Пожалуйста, разберитесь», — написала Дарья Ахмерова на странице Хабирова.





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