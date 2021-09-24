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Недовольные жители Башкирии снесли вышку сотовой связи

Недовольные жители Башкирии снесли вышку сотовой связи

11:59, 24 сен 2021

В Абзелиловском районе Башкирии жители Ташбулатовского сельсовета снесли вышку сотовой связи. По данным источника «Башинформа», вышка принадлежала компании «Теле2» и была установлена на арендованном участке.

Основное недовольство жителей вызвал тот факт, что у них якобы не спросили разрешения установить вышку. Часть жителей опасались за свое здоровье.

Ранее в сообществе с соцсетях «Ташбулат в объективе» появился пост про установку вышки с контекстом «самовольство», «кто знает, что это?». «Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял, — писали жители деревни в комментариях. — Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?»


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район
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