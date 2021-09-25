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В Башкирии пройдут дожди, местами ожидаются заморозки

В Башкирии пройдут дожди, местами ожидаются заморозки

09:03, 25 сен 2021

«Башгидрометцентр» рассказал о том, какая погода будет ждать жителей республики. По информации метеорологов, 25 и 26 сентября в регионе ожидаются заморозки, кратковременные дожди. 

25 сентября пообещали кратковременный дождь, ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем 12-17°.

26 сентября кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 10-15°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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