В Башкирии пройдут дожди, местами ожидаются заморозки

09:03, 25 сен 2021

«Башгидрометцентр» рассказал о том, какая погода будет ждать жителей республики. По информации метеорологов, 25 и 26 сентября в регионе ожидаются заморозки, кратковременные дожди.



25 сентября пообещали кратковременный дождь, ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем 12-17°.



26 сентября кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 10-15°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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