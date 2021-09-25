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Жители Башкирии возмутились цифрами зарплаты о которой говорят власти

Жители Башкирии возмутились цифрами зарплаты о которой говорят власти

09:10, 25 сен 2021

В Башкирии рабочие обратились к главе и возмутились цифрами зарплаты, которые публикуют в официальных источниках. Они попросили Хабирова помочь с рабочими местами в республике.

«Когда будут рабочие места и с достойной оплатой? Половина Башкирии по вахтам. Ну да, вы конечно писали, что средняя зарплата по Башкирии 40 тысяч рублей, но интересно узнать, где такая зарплата и у кого?

Вот в Илишевском районе, например, средняя зарплата 15-18 тысяч рублей. Так где она золотая зарплата 40 тысяч? Наверное, всем жителям республики интересно», — написал Радик Глюсович на странице главы республики.

Многие жители Башкирии поддержали его вопрос — они хотят работать в регионе, но сопоставимых условий по оплате труда просто не найти.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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