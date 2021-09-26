В Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и снега

09:01, 26 сен 2021

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается дождливая погода. Как передают синоптики Башгидромета, в воскресенье прогнозируются неблагоприятные погодные явления.







Так, 26 сентября пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +11,+16°.



В понедельник, 27 сентября, местами так же ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах со снегом. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем +6,+11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pexels.com