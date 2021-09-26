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В Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и снега

В Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и снега

09:01, 26 сен 2021

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается дождливая погода. Как передают синоптики Башгидромета, в воскресенье прогнозируются неблагоприятные погодные явления.

Так, 26 сентября пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +11,+16°.

В понедельник, 27 сентября, местами так же ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах со снегом. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем +6,+11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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