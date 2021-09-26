В Башкирии спасатели предупредили о заморозках, снеге и сильном ветре

16:52, 26 сен 2021

В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение. Спасатели проинформировали, что 27 сентября в республике ожидаются заморозки до 0,-5 градусов, а также сильный ветер от 15 до 20 м/с.







По данным ведомства, ожидается облачная погода, дожди, в северо-восточных и горных районах со снегом. Ветер будет восточный от 9 до 14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью +2,+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-5°, днем +5,+10°, в северо-восточных и горных районах до +1°.



Спасатели МЧС также предупредили о гололедице на дорогах, ухудшении видимости в осадках до 1-2 км.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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