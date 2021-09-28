В Башкирии выпал снег, на дороге застряли грузовики

09:11, 28 сен 2021

В Башкирии на трассе Белорецк — Магнитогорск из-за снегопада застряли грузовики. Видео с участка трассы с 232–235-го километра поделились очевидцы.







На кадрах видно, как несколько большегрузов, в том числе фура с бревнами, стоят на заснеженной дороге с включенными аварийными сигналами.



В ГИБДД республики сообщили, что снегопад начался на территории Белорецкого района накануне вечером.

— Неблагоприятные погодные условия в виде гололедицы, рыхлого и талого снега возникли на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 232-го по 235-й километр на хребте Уралтау, в направлении от Белорецка в сторону Магнитогорска. Также с 3-го по 7-й километр автодороги Белорецк — Учалы — Миасс хребта Уралтау в направлении Белорецка со стороны направления города Учалы. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий произошло возникновение гололедицы, рыхлого и талого снега на проезжей части в обеих направлениях. Фуры остановились вчера вечером, сегодня немного начали движение. Сейчас ситуация зависит от погодных условий, каждый водитель сам для себя решает, сможет ли он проехать или нет. Контроль за участком находится на особом контроле ГИБДД. ДТП, где участники получили телесные повреждения, зарегистрировано не было, — сообщили в Госавтоинспекции.

Дорожно-патрульной службе было выдано предписание устранить талый снег в течение трех часов с момента его прекращения. В период снегопада сотрудники ГИБДД оказывали помощь автомобилистам.





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Фото: скриншот видео