Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии обнаружили в подвале жилого дома сауну с бассейном

Жители Башкирии обнаружили в подвале жилого дома сауну с бассейном

15:03, 28 сен 2021

В Уфе жильцы многоэтажного дома на Уфимском шоссе, 18 обнаружили в подвале комфортабельную сауну с бассейном. Об этом сообщило ГТРК «Башкортостан».

Банную в подвале открыл хостел, который находится на первом этаже. Жильцы жалуются, что предприниматель эксплуатирует место отдыха за их счет. На контакт ни с гражданами, ни с полицией владелец сауны с бассейном отдыха не выходит.

В управляющей компании дома заявляют, что хостел не платит за жилищно-коммунальные услуги. Сауной в подвале заинтересовался Госжилнадзор – в соответствии с санитарными нормами размещение бань в многоквартирных домах запрещено. Жильцы 18-го дома тем временем намерены писать заявление в прокуратуру.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pexels.com
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: