Жители Башкирии обнаружили в подвале жилого дома сауну с бассейном

15:03, 28 сен 2021

В Уфе жильцы многоэтажного дома на Уфимском шоссе, 18 обнаружили в подвале комфортабельную сауну с бассейном. Об этом сообщило ГТРК «Башкортостан».







Банную в подвале открыл хостел, который находится на первом этаже. Жильцы жалуются, что предприниматель эксплуатирует место отдыха за их счет. На контакт ни с гражданами, ни с полицией владелец сауны с бассейном отдыха не выходит.



В управляющей компании дома заявляют, что хостел не платит за жилищно-коммунальные услуги. Сауной в подвале заинтересовался Госжилнадзор – в соответствии с санитарными нормами размещение бань в многоквартирных домах запрещено. Жильцы 18-го дома тем временем намерены писать заявление в прокуратуру.





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Фото: pexels.com