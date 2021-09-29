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Жители Башкирии пожаловались главе региона на нехватку врачей

Жители Башкирии пожаловались главе региона на нехватку врачей

08:28, 29 сен 2021

Жительница Башкирии обратилась к Радию Хабирову с жалобой на городские поликлиники. По словам женщины, не хватает врачей — из-за этого на приеме многочасовые очереди из пациентов.

«Когда в Стерлитамаке решится вопрос с врачами? Зачем сокращать было тех, кого и так не хватает? Что творится в больницах, повернитесь к народу — откройте глаза. Творится безобразие, в очереди к терапевту сидишь по 5 часов, с температурой. В детских поликлиниках кошмар, очереди так же на 4-5 часов.

Детская поликлиника по адресу Ленина 77. Это же кошмар, а не детская поликлиника, несколько педиатров на такой не маленький район. Отсутсвие детского Лора в поликлинике, в другую поликлинику не запишешься, записи нет. Сплошной бардак в системе здравоохранения. Позор!», — написала Александра Баранова на странице главы Башкирии.

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Источник: news102.ru
Теги: Стерлитамакский район
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