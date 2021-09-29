В Башкирии ночью прогнозируется серьезное похолодание

17:43, 29 сен 2021

Согласно прогнозам метеорологов, республику ждет похолодание. Так, ночью с 29 на 30 сентября воздух и поверхность почвы остынут до -1, -6 градусов. При этом днем будет солнечно и облачно, до + 10 градусов. Поздним вечером 1 октября республику покроет мокрый снег, столбик термометра застынет на нуле.







На дорогах республики ожидается ухудшение видимости. Мокрый асфальт и гололед сделают ситуацию еще более напряженной. Опасность аварий сохранится в горных районах Башкирии, где недавно выпал снег.



Кроме того, ночные заморозки опасны для растений и кустарников, оставленных дачниками зимовать. Защитить их от холода можно, заранее укрыв. При этом жителям частных домов не стоит забывать о собственной безопасности. Угрозу для людей представляют самодельные нагреватели воздуха, которые могут воспламениться. Пожаром грозит и нарушение правил при растопке печей.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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