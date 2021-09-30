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В Башкирии спрогнозировали снег и минусовую температуру воздуха

В Башкирии спрогнозировали снег и минусовую температуру воздуха

08:09, 30 сен 2021

В Башкирию все больше и больше приходит зима. Синоптики «Башгидрометцентра» сообщили, что 30 сентября и 1 октября в регионе ожидается снег и минусовая температура. 

30 сентября будет без существенных осадков. Ветер пообещали северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +5,+10°.

1 октября местами пройдут небольшие дожди, ночью со снегом. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, 01.10 по югу до -5°, днем +5,+10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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