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Стало известно, как отдохнут жители Башкирии в октябре

Стало известно, как отдохнут жители Башкирии в октябре

20:43, 30 сен 2021

У жителей Башкирии в октябре появится дополнительный выходной день. Об этом сообщили в пресс-службе в Министерства труда республики.

В соответствии с региональным законом, День Республики отмечается 11 октября. Эта дата является нерабочим праздничным днем. В 2021 году праздник приходится на понедельник. Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются  9, 10 и 11 октября 2021 года.

При этом продолжительность работы в пятницу 8 октября не сокращается. Также жителям республики напоминают, что данный праздничный день в число календарных дней отпуска не включается.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru
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