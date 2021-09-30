Стало известно, как отдохнут жители Башкирии в октябре

20:43, 30 сен 2021

У жителей Башкирии в октябре появится дополнительный выходной день. Об этом сообщили в пресс-службе в Министерства труда республики.



В соответствии с региональным законом, День Республики отмечается 11 октября. Эта дата является нерабочим праздничным днем. В 2021 году праздник приходится на понедельник. Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются 9, 10 и 11 октября 2021 года.



При этом продолжительность работы в пятницу 8 октября не сокращается. Также жителям республики напоминают, что данный праздничный день в число календарных дней отпуска не включается.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru